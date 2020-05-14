صحيفة تركية: فتح 27 تحقيق ضد إمام أوغلو

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أمس، أن وزارة الداخلية التركية فتحت 27 تحقيقا إداريا ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، معظمها يتعلق بالفترة التي شغل فيها منصب عمدة منطقة بيليكدوزو في بلدية إسطنبول، بين عامي 2014 و2019.

ووفقا للصحيفة فإن 25 من هذه التحقيقات تتعلق بالعطاءات التي منحتها بلدية بيليكدوزو، وينطوي 2 منها على مخالفات في التخطيط الحضري.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الإلغاء المثير للجدل لنتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول التي أجريت في نهاية مارس 2019 ، بدأ المفتش عارف يلدريم وحوالي 20 آخرين بتكليف من وزارة الداخلية "تحقيقًا خاصًا" يغطي أنشطة بلدية بيليكدوزو بين عامي 2014 و 2019 ".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن عارف يلدرم ، كبير المفتشين الذين عملوا في التحقيقات ، خاض انتخابات برلمانية في يونيه 2015 ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في 18 أبريل الماضي، ضد إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش بشأن حملات مساعدة للمتضررين من وباء كورونا المستجد التي أطلقتها بلديتهما، حيث اتهمهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة تشكيل دولة موازية من خلال إطلاق حملات خيرية مغايرة للحملة التي أطلقها.