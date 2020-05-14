عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي: الكمامات القماشية السوداء المتداولة هذه الفترة مالهاش أي قيمة

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، الكمامات المتداولة في الأسواق؛ ليعلق على طبيعة ومدى أهمية كل منها الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي.

وقال «خطاب» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، الذي تقدمه «وهبة»، صباح اليوم الخميس، «اللي قبل كدة حاجة واللي جاي حاجة، ماينفعش مواطن يخرج من بيته مش لابس كماكة»، متابعًا: «الماسكات القماشية السوداء المتداولة هذه الفترة مالهاش أي قيمة عندنا ولا بتحجز بيكتريا ولا فيروسات، بتحمي بس من التراب».

وأوضح أن الكمامة ذات اللون السماوي من الوجه والأبيض من الخلف، هي التي يجب أن يستخدمها المواطن، مشددًا على عدم شراؤها من مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أنه لا يُنصح باستخدام الكمامات ذات الفلاتر «N 95»، حيث أنها مخصصة للأطقم الطبية أو المرضى داخل المستشفيات، وكذلك حامي الوجه «Safe shield» المخصص للفرق الصحية، مشددًا على ضرورة غسل اليدين بعد لمس الكمامات وخلعها من «الأستك» الخاص بها.

وأوضح أن أخطر شخص ليس المريض بكورونا أو الصحيح غير المصاب، وإنما حامل الفيروس الذي لم تظهر عليه أعراض المرض، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ينتقل بالحديث، ونسبة احتمالية نقل عدواه في حال عدم ارتداء الكمامة 100%.