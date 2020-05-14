سجلت كوريا الجنوبية 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس.

وأعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم، أن البلاد أبلغت عن 29 حالة إصابة جديدة حتى منتصف ليلة يوم الأربعاء مقارنة مع اليوم السابق ليرتفع الإجمالي إلى 10991 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ولم يتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة الـ10 حالات في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 7 مايو الجاري، باستثناء يوم 3 مايو (13 حالة)، غير أنه بدأ في الارتفاع منذ وقوع العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان.

وتشهد البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة ليس من بين زوار الملاهي الليلية في إيتوان فقط، بل من بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهم أيضا. وبعد وقوع العدوى الجماعية الجديدة في حانة في منطقة مابو في سول، وتراقب السلطات عن كثب تطورات الوضع.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.