لوكونت: من الأفضل إلغاء بطولة رولان جاروس

اعتبر نجم كرة المضرب الفرنسي السابق هنري لوكونت بانه من الافضل الغاء بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على اقامتها من دون جمهور كما ينوي الاتحاد الفرنسي للعبة.

ونقلت البطولة الفرنسية التي تقام عل ملاعب ترابية من اواخر مايو الحالي الى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يستبعد الاتحاد المحلي اقامتها من دون جمهور.

وعلق لوكونت الذي بلغ نهائي رولان جاروس عام 1988، على هذا الأمر لقناة "ليكيب" التلفزيونية بقوله "اعتقد بان اقامة رولان جاروس من دون جمهور لا يهم أحد لا سيما شركات الرعاية".

واضاف "يأمل الاتحاد الفرنسي بان تقام رولان جاروس خلال بضعة اشهر في ظروف طبيعية (...) لكن اقامتها وراء ابواب موصدة، كلا. بالنسبة الي، من الافضل أن تُلغى والعودة عام 2021 مع موسم حقيقي".

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي اقامة رولان جاروس من دون جمهور وقال لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الاسبوعية "لا نستبعد اي خيار. رولان جاروس هي اولا واخيرا قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب واخرى تقام على شاشات التلفزة".

وتابع "الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء ابواب موصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني (تساهم بثلث الايرادات) ان تنطلق. لا يمكن عدم النظر الى هذه المسألة".

وادى انتشار وباء "كوفيد-19" الى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 مارس ولن يستأنف الا في 13 يوليو على الاقل.

واضطر منظمو بطولة ويمبلدون الى الغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول اقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في الفترة من 31 اغسطس الى الثالث عشر من سبتمبر، على ان يبت المنظمون بمصيرها في منتصف يونيو.