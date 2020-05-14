قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم ضخ نصف تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق الاقتصادي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «أبو النجا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذا الدعم ذهب لحزوة البنوك لامتصاص الطلب من المستثمرين وتغطية الصناعات المنتجة في الدولة.

وذكر أن البنوك وجهت جزءًا كبيرًا من هذه السيولة للقطاعات التي كانت لديها جدوى اقتصادية وقدرة على إدارة المشروعات خلال أزمة كورونا، سواء بالانتظام في دفع الرواتب أو المحافظة على العمالة في القطاعات المختلفة أو المساعدة في خلق فرص العمل للكثيرين.