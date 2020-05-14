مدارس الوادي الجديد تتسلم أكثر من 33 ألف بحث ورقي وإلكتروني

أكد صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم فى الوادى الجديد، ان مدارس المحافظة تسلمت 33 ألفًا و440 بحثًا إلكترونيًا وورقيًا من طلبة المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز الخارجة، الداخلة، الفرافرة ، باريس، بلاط بنسبة 88.8% من إجمالي المستهدف استلامه من الطلبة وهو 37 ألفًا و630 بحثًا على مستوى المحافظة، وأنه يتم متابعة إجراءات تسليم المشروعات البحثية للطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.

جاء ذلك بجميع مدارس المحافظة وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والذى تم إعلانه بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها، حيث تم مد فترة تلقي الأبحاث حتى 18 مايو الجاري، ليتمكن الطلاب من تسليم الأبحاث او رفعها إلكترونيُا، وحرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.

وأضاف أن هناك التزام بالتعليمات الوزارية بشأن تسليم المشروع، ويتم رفعه إلكترونيًا عن طريق المنصة أو تسليمه ورقيًا بالمدرسة التابعة للطالب حال تعذر رفعه إلكترونياً.

وتم تقديم مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ الأحد القادم 17 حتى 4 يونيو ورقيًا وإلكترونيًا، ويعد تقديم مواعيد استلامها لإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيًا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيًا لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونياً حفاظا ًعلى صحة الطلاب.

وأشار إلى أنه يتم تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة يوميًا، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات من قبل العاملين ولجان إستلام الأبحاث حفاظا على الجميع ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.