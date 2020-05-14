كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، أن 91% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي توجد تحت العلاج ليست لديها أي أعراض مرضية نهائياً، أو حالاتها بسيطة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن نسبة 8% من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق، فقط واحد في المائة حالتهم متقدمة أو حرجة.

ويبلغ متوسط عمر الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المملكة المغربية 35 سنة، 58% منهم ذكور، و42 % إناث.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن نصف عدد الحالات المؤكدة المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية تقريبا، البالغ مجموعها 95 حالة، تم رصدها بمدن الدار البيضاء وسطات، فيما توزعت الحالات الأخرى بأعداد متقاربة ما بين مدن مراكش وآسفي وطنجة وتطوانو الحسيمة والرباط وسلا والقنيطرة.

ولم تسجل أي إصابة في مدن عدة منذ أيام، وهي مناطق، العيون، الساقية، الحمراء، والداخلة، وادي الذهب، وكلميم، واد نون، وبني ملال، خنيفرة، بينما سجلت جهة الشرق وجهة سوس ماسة تسجلان حالات قليلة.

ومن بين الحالات الجديدة المسجلة، تم اكتشاف 81 حالة ضمن عملية تتبع المخالطين، وهو ما يرفع إجمالي المخالطين منذ بداية الوباء إلى 37290. كما يتم مراقبة أكثر من سبعة آلاف مخالط.