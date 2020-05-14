تقارير: المكاتب الصحية بألمانيا ستراقب الحجر عبر الهاتف

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن من المنتظر أن تراقب المكاتب الصحية التزام الأشخاص المخالطين لمصابي كورونا أو المصابين بالحجر المنزلي عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر وفقا لما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" التي قالت إن الوزارة أوضحت أنها تعتزم استخدام " تطبيق ويب من أجل تخفيف الأعباء من على كاهل هيئة الصحة العامة في عملية فحص الأعراض بالنسبة للأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي".

وأضافت الوزارة أنه يجري في الوقت الراهن تطوير حل تقني يسمح للأشخاص المعنيين بإرسال "تقرير رقمي تطوعي" إلى مكتب الصحة المختص.

وتأمل الوزارة أن يسهم التطبيق في تخفيف الأعباء التي تتحملها مكاتب الصحة، واشارت إلى أنه يتم الطلب إلى الأشخاص المخالطين لمصابي كورونا " بمراقبة حالتهم الصحية خلال الحجر المنزلي وإخطار مكتب الصحة يوميا بهذه الحالة".

وذكرت الوزارة أن هذا الأمر يتم في الوقت الراهن عبر الهاتف في أغلب الأحوال ما يجعله " مقترنا بجهد كبير للعاملين".

ورأت الوزارة أن تطبيق الحجر المزمع، الذي وصفته الوزارة بأنه يوميات للأعراض، سيساعد في التخفيف من هذا الجهد.