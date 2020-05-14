محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمدينتي مصيف بلطيم ومطوبس

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم ( 439 ) لسنة 2020، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلي مدينة مصيف بلطيم، وكذا شاطئ مدينة مطوبس في الفترة من صباح يوم الخميس 21 مايو 2020 حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، والمتابعة المستمرة للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، بالإضافة إلي عدم السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية بذات المدة، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء "مواد بترولية، غذائية، الصيدليات"، وذلك لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.