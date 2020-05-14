وزير الخارجيه الألماني: لا نستبعد سحب إجراءات التخفيف على الحدود حال عودة الإصابات بكورونا

قال وزير الخارجية الألماني هورست زيهوفر، إنه لا يستبعد سحب إجراءات التخفيف على الحدود في حال عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف زيهوفر -في تصريح اليوم الخميس - أنه سيتم مراقبة إجراءات تخفيف الرقابة على حدود ألمانيا مع جيرانها، وإمكانية إنهاء الرقابة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، منتصف يونيو المقبل.

وأشار إلى أن التراجع سيحدث في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة في المنطقة الحدودية الحد الأقصى (50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع).

وقال زيهوفر إنه إذا ظل معدل الإصابة مناسبا أو تحسن بصورة أكبر"فإننا سننهي الرقابة على الحدود في الخامس عشر من يونيو المقبل؛ لا سيما وأننا سنقوم بفتح الحدود مع لكسمبورج يوم الجمعة المقبل، فيما ستستمر الرقابة مع فرنسا وسويسرا والنمسا حتى الخامس عشر من يونيو القادم".