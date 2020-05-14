 الخارجية الروسية ترفض الاتهامات الأمريكية الموجهة للصين بالوقوف وراء انتشار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية ترفض الاتهامات الأمريكية الموجهة للصين بالوقوف وراء انتشار كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 5:15 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 5:15 م

أكدت الخارجية الروسية، رفضها للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين، بالوقوف وراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم - اليوم الخميس - إن بلاده تتابع بقلق الاتهامات التي ترد من الولايات المتحدة ضد الصين.

وبين الدبلوماسي الروسي أنه ليس هناك أي أرضية لإلقاء اللوم على الصين واتهامها باتخاذ إجراءات غير مناسبة وفي وقت غير مناسب خلال فترة مكافحة الفيروس.

وأَضاف أن سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين كبارا في السلطة التنفيذية الأمريكية يوسعون يوميا قائمة الشكاوى الموجهة إلى بكين، مشددا على أن هؤلاء يحاولون بذلك فرض خطاب معاد للصين على المجتمع الدولي بأسره.

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