شفاء وزيرة الثقافة الروسية من فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزيرة الثقافة الروسية آنا أوساتشيفا أن وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا تعافت من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "لقد تعافت الوزيرة وستعود للعمل وهي في حالة جيدة. لحسن الحظ، كان المرض خفيفا. لما يقرب من ثلاثة أسابيع عملت من المنزل وتفاعلت عن بعد مع جميع إدارات الوزارة ومع المجتمع المهني".

وتم الإعلان عن إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا في 6 مايو الجاري.

جدير بالذكر أنه أعلن يوم 30 ابريل الماضى عن إصابة رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين بالفيروس في اليوم التالي، تم الإعلان عن إصابة وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية فلاديمير ياكوشيف.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف عن إصابته في 12 مايو. وأكد أنه لم يلتق برئيس الدولة شخصيا منذ أكثر من شهر.