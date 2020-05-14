 رئيس وزراء كندا ومدير عام صندوق النقد الدولي يناقشان أزمة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء كندا ومدير عام صندوق النقد الدولي يناقشان أزمة فيروس كورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 9:34 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 9:34 م

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأقر رئيس الوزراء والمدير العام للمؤسسة الدولية بالنطاق العالمي للأزمة، حيث أكدا مجددا أهمية اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لمعالجة الأثر الاقتصادي للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام والشامل.

وأثنى ترودو على المديرة العام لصندوق النقد الدولي لقيادتها القوية خلال الأزمة. كما ناقشا التعاون المستمر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك دعم الدول الأكثر ضعفا.

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