 قوات الحشد العراقي تحبط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الحشد العراقي تحبط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء

د ب
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 9:57 ص

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر من عصابات داعش الإرهابي كانوا يريدون التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوب سامراء واستهداف قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية".

وأضاف أن "قوات اللواء 41 أجبرت العناصر الإرهابية على الفرار".

وشن تنظيم داعش خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وديالى، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.


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