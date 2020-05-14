الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها التعاطي البناء والجاد مع الدعوات الصادقة لإحلال السلام

جددت الحكومة اليمنية، تأكيدها التعاطي البناء و الجاد مع كل الدعوات الصادقة والحريصة لإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة و في مقدمتها القرار 2216 من أجل بناء مستقبل أفضل لا مجال فيه للمليشيات المسلحة أو المناطقية أو السلالية، و إقامة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية عادلة تلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي - في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)" - إن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية المسلحة لم تكن يوماً خيار اليمنين، وحاولت الحكومة اليمنية بشتى الطرق والوسائل تفاديها و قدمت الكثير من التنازلات، واستجابت بنوايا صادقة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن وكذلك لمبادرة تحالف دعم الشرعية، ورحبت ببيان مجلس الأمن والهادفة إلى وقف إطلاق النار في كافة الجبهات وتوحيد الجهود وحشد الإمكانيات والطاقات لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي أنهك العالم وزاد من معاناة البشرية".

وأضاف: "إن المليشيا الحوثية وكعادتها قامت بتكثيف عملياتها العدوانية في أكثر من جبهة وأطلقت الصواريخ البالستية على الأحياء والتجمعات السكنية في مدينة مأرب مستغلة التهدئة، وأقدمت على قتل مواطنة يمنية عقب اقتحام منزلها بمحافظة البيضاء، وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات والتعذيب والعنف الجنسي، مؤكداً أنه آن الأوان ليدرك المجتمع الدولي كيف تتعاطى تلك المليشيات مع هذه الهدنة وكل الهدن السابقة، وأن يدرك حقيقة أنها مجرد أدوات ودمى تحركها طهران لخدمة أجندتها المشبوهة عبر المساومة بدماء اليمنيين".

وأشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية ومرونة عالية مع مقترحات المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف شامل لإطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية وتم الرد على تلك المقترحات، في الوقت الذي تواجه جهود المبعوث الخاص المزيد من التعنت من قبل المليشيات الحوثية ورفضها لهذه المقترحات.. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك المليشيات للانصياع لكل الدعوات الهادفة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإنهاء حربها العبثية على الشعب اليمني.

وأكد أن الحكومة اليمنية بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ اتفاق الرياض وما زالت مستعدة للقيام بذلك مقابل تعنت المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن إعلانه لما أسماه "الإدارة الذاتية" هو خطوة متهورة تعد رفضاً واضحاً لمقتضيات اتفاق الرياض واستمراراً لتمرده المسلح في أغسطس من العام الماضي، ولم يكتف برفض الاستجابة للدعوات والبيانات الصادرة من التحالف والدول والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والرجوع عن أفعاله المتهورة التي تعيق تنفيذ اتفاق الرياض وتؤثر على كافة جهود عملية السلام في اليمن، بل استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى وقيامه مؤخراً بالحشد العسكري المستفز في محافظة أبين.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن المليشيا الحوثية لاتزال ترفض السماح للفريق الأممي بالوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى.. محملة المليشيات المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناتجة عن تسريب النفط من الناقلة وعرقلة معالجة وضع الخزان وما سيترتب عليها من كارثة بيئية واقتصادية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الامن للاضطلاع بمسؤولياته والضغط على تلك المليشيات للتجاوب مع جهود الأمم المتحدة واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لتلافي حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وشددت الحكومة على ضرورة انصياع المجلس الانتقالي لكل الدعوات وإلغاء إعلانه غير الدستوري والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقًا للمصفوفة المزمنة الموقع عليها، والتوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة أو التدخل في أداء مهامها أو الاستحواذ على مواردها في العاصمة المؤقتة عدن وتعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بمواجهة وباء (كوفيد - 19)، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه محافظة عدن جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا مع تسجيل حالات جديدة مؤخراً في المحافظة.

ولفت الحكومة، في الكلمة، إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الدولية لزيادة تقديم الدعم في هذا الجانب، محذرة من استمرار المليشيات الحوثية في التلاعب بملف فيروس (كوفيد- 19) وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الإصابات، مما يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع حياة الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر.

ودعت الحكومة ،منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل والضغط على تلك الميليشيات لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة بالفيروس تفادياً لكارثة قادمة وحفاظًا على أرواح الملايين من المدنيين الذين أنهكتهم الحرب التي شنتها تلك المليشيات وكانت سبب الكارثة الإنسانية التي لم يشهد اليمن مثيلا لها.