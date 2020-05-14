محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الدكتور الذي فقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المتابعة اللحظية لحالة الدكتور محمود سامي قنيبر، لافتًا إلى أنه تم التواصل معه هاتفياً، كما تم التواصل أمس مع الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الذي قرر تشكيل لجنة طبية لفحص الطبيب وإمكانية علاجه بالمستشفى الجامعي.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطبيب، فضلا عن تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء، وإرسال، اليوم الخميس، وفد من ديوان عام المحافظة ومديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفي عبدالسميع مدير المستشفى العام، والدكتور وليد ناصف مدير مستشفى الرمد، وأحمد اللوزي مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد العافي مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، وفريق طبي مصاحب للوفد، للذهاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور "محمود سامي قنيبر" الذي فقد بصره أثناء تأدية عمله في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم، موجهاً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج.

كما شكّل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، للتواصل مع الطبيب، ونقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مدينة طنطا؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للعلاج، واستكمال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية.