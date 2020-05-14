لعل كلمة «ضمان» هى أقرب ما يؤدى المعنى المراد من كلمة «مسئولية مدنية» فى الفقه الإسلامى الحديث، وتعنى قيام الإنسان بتعويض الغير عن الضرر الذى أصابه من فعله، والتعويض ينقسم إلى قسمين، قسم منصوص عليه فى الشريعة مثل الديات، وقسم غير منصوص عليه فى الشريعة هو ما يقدره الحاكم بنفسه، أو بواسطة الخبراء الفنيين، كتقييم التلفيات المادية أو البدنية التى ليس للشرع فيها تقدير، ويمكننا أن نعرف الضرر أنه ما يصيب الإنسان فى نفسه أو ماله، كإصابة عضو بجسد الإنسان، أو إتلاف أموال الغير، ومن الضرر ما يصيب فى الشرف والسمعة، مثل القذف والسب.

إذن فالمسئولية المدنية هى إصلاح ما تحقق من ضرر بسبب إخلال بحق ثابت للغير، فلا مسئولية فى حالة عدم وجود ضرر أو الإخلال بحق معلوم، ولقد قسم الفقهاء الحق هنا إلى حق الله، وحق العبد، فحق الله هو ما يتعلق به النفع العام ولا يختص به أحد دون سواه، وهو عظيم الخطر كحرمة الطرقات، وحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، أما حق العبد فهو ما يتعلق بمصلحة خاصة كحرمة مال الغير، وبالنسبة للإباحة فحق الله لا يباح ولا يصح فيه الشفاعة فى حالة ثبوته، ويحق لأى فرد من المجتمع أن يطالب به وإن لم يفعل يحق للإمام أن يطالب هو به حفاظا لحقوق الجماعة العامة وحفاظا على مصالحهم، التى جعل الإمام مسئولا عنهم أمام الله، وأمام الأمة، ولكن حق العبد يباح بالتمليك أو الإباحة من صاحب الحق، ويجوز الإسقاط أو التجاوز فيه، ولابد فى أن يطالب به صاحب الحق نفسه أو من ينوب عنه.

ويخبرنا فضيلة الشيخ «محمود شلتوت» فى كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» الصادر عن دار الشروق، أن القرآن الكريم باعتباره الأصل الأول للتشريع الإسلامى، بدأ حديثه عن المسئولية الإجتماعية فيما يتعلق بحق الله فى سورة المائدة: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ)، وتحدث فى حق العبد بما يتعلق بالقتل الخطأ بقوله تعالى فى سورة النساء: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَا أَن يَصَدَقُوا).

ويبين الشيخ «محمود شلتوت» أن السنة النبوية وهى الأصل الثانى للتشريع تناولت حق العبدمن جهات عديدة نعرض منها عندما يبيع الرجل، ثم يتبين أن المبيع ليس ملكا له، حيث روى أحمد وأبو داود والنسائى أن رسول الله ﷺ قال: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، وتبع البيع (المشترى) من باعه»، وحديث أخر عن أحمد وابن ماجة قال ﷺ «إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجد بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن «وهذه تعد من المسئولية الناشئة عن مخالفة مقتضى العقد، وأقرت السنة المسئولية المدنية على رجل يمد يده إلى مال الغير فيأخذه قهرا بدون إذن، قال ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى ترد»، وهذا أصل من المسئولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى، وهو المسمى فى اصطلاح الفقهاء «بالغصب».

ويكمل «شلتوت» عرضه لحالات المسئولية المدنية التى تناولتها السنة النبوية وكانت على الطبيب الذى يعالج وهو ليس أهلا للعلاج فيتسبب فى ضرر المريض، فقد روى أبو داود والنسائى وابن ماجة أن النبى ﷺ يقول: «أنما طبيب تطبب على قوم لا يعرف تطببه قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» بمعنى أن من عمل بالطب بدون علم ودراسة وتسبب ذلك فى علة فهو مسئول عن إصلاح نتاج فعله، وأيضا تحدثت السنة عن التقصير فى إغاثة الملهوف بما يحفظ حياته وتركه حتى يموت، حيث جاء عن أحمد أن رجلا أتى بيت فاستسقاهم فلم يسقه حتى مات، فأغرقهم عمر الدية، أوفرضة عليهم الدية نتاج فعلهم واعراضهم عن الإغاثة، وجاءت فى الإتلاف بالمباشرة حيث روى عن أنس رضى الله عنه قال أنه أهدى إلى النبى ﷺ طعام فى قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألق ما فيها، فقال النبى ﷺ: «طعام بطعام وإناء بإناء»، وأيضا تناولة السنة حق الله فى الإتلاف بوقف دابة بالطريق العام، فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين أو فى سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن».

هذا ومن يتابع القرآن الكريم، والسنة وقضاء الرسول وأصحابة من بعده يجد كثيرا من جزئيات المسئولية المدنية، ولكننا نكتفى بهذا القدر هنا، ونعرض قوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» وهو قاعدة كلية يرجع إليها فى تطبيق جزئيات المسئولية والأخذ بها، وكانت هذه الوقائع وغيرها أساسا لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاء كأصل من أصول الشريعة المؤكدة، ومن هذ القواعد أيضا عند العلماء «الضرر يزال»، «الضرر مدفوع قدر الإمكان»، «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام».

ويبدو هنا أن الاهتمام الكبير الذى تناولته المسئولية المدنية لدى الشريعة الإسلامية، ممثلة فى القرآن الكريم والسنة النبوية، أيضا حكم العلماء، يرجع إلى مكانة حق المجتمع وحقوق أفراده، ودور ذلك فى النهوض بالأمة وتوفير الأمان والاستقرار بها.