توقف عمل كثير من الخدمات الصحية في العراق بسبب الصراعات الدائرة على أرضه؛ ما جعل المرضى عالقين بين عيادات الأطباء والصيدليات إذ يشيع نوع من النصب الطبي حينما يصف الطبيب دواءً بعينه للمريض لا يجده إلا في صيدلية بينها وبين الطبيب اتفاق مسبق؛ فيتم رفع سعر الدواء على المريض ومن ثم يتقاسم الطبيب والصيدلي الأرباح.

ولإيقاف هذا النصب على المرضى تم إنشاء تطبيق هاتفي لإرشاد المرضى الباحثين عن الدواء، وابتكر التطبيق خريج الهندسة العراقي أمين حديد، مستلهمًا إياه من تجربة والده مع المرض حيث كان يعاني من مشاوير بالساعات لإيجاد دواء القلب المناسب لأبيه في الموصل.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تمكن أمين بمساعدة المطور عمار وزان، حتى الآن من جمع شبكة من 200 صيدلية في مدينة الموصل ليتم إرشاد المرضى بينها بناء على الدواء الذي يحتاجونه في أي مكان يتواجد.

ويقول أمين، إن التطبيق مجاني للمرضى بينما يكون مجاني للصيدليات المشتركة في أول 6 أشهر فقط وبعد ذلك يكون اشتراك الصيدليات الشهري 30 دولارا.

وبدأ العمل بالتطبيق مارس الماضي ومنذ حينها تم تحميله 500 مرة وتلقت صفحته على فيسبوك 8000 إعجابًا.

وتلقى التطبيق دعما من مختبر الابتكار والاستجابة العراقي الممول من منظمة أوكسفام الدولية والتي تهدف دعم المشروعات العلمية التي تخدم الفقراء في الدول النامية.

ويقول أمين، إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل التطبيق الجديد نظرا للظروف المضطربة التي تعيشها العراق إذ أن الشخص في العراق يحتاج لإعداد خطة "ز" وليس خطة "ب" فحسب ولكن حاجة الناس لمثل تلك الخدمة تحتم التعجيل بإنشائها بالرغم من المصاعب.