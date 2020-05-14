اليابان ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا عن الكثير من المناطق

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أنها سوف ترفع حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد عن الكثير من مقاطعاتها، بعد أن انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لعدة أيام متتالية.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا، الوزير المسؤول عن الإنعاش الاقتصادي، إن حالة الطوارئ سوف تُرفع في 39 مقاطعة من إجمالي 47 مقاطعة في اليابان قبل لموعد المقرر لذلك في 31 مايو، في حين سوف تستمر الطوارئ في مدن كبرى مثل طوكيو وأوساكا.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي القرار في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس. ويأتي ذلك نتيجة لتوصية قدمتها لجنة خبراء حكومية.

وقال نيشيمورا: "شهد عدد الإصابات الجديدة تراجعا في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن أعداد الحالات الجديدة في المقاطعات الـ 39 التي سوف يتم رفع الطوارئ فيها، بما في ذلك أيتشي، "استمرت في الانخفاض إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف مارس، عندما بدأ تفشي العدوى".

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن اليابان أكدت 55 حالة جديدة أمس الأربعاء، ليبقى عدد الحالات اليومية الجديدة أقل من 100 لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت اليابان حتى الآن 16815 حالة إصابة بكورونا، بما في ذلك 712 على متن سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في شباط/فبراير و709 حالات وفاة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.