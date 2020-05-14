ترامب يعين عالما مغربيا لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم المغربي منصف محمد السلاوي مستشارا رفيعا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن عملية تسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس".

وأضافت المصادر أن السلاوي سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة جوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أمريكا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث كلاين"..وسبق لسلاوي أن قام في وقت سابق مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية (إيدز).