قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المحاصيل الزراعية تزداد إنتاجيتها بصورة واضحة، وتم الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي في الأرز والبرتقال وزيادة إنتاج البطاطس والقمح.

أضاف، في مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر: " نحاول تحقيق الاكتفاء الذاتي أول على الاقل مقال الاستيراد، ونحقق الاكتفاء في الأرز والبرتقال ومصدر كميات كبيرة من البطاطس".

وأكد على عمل الوزارة على رفع إنتاج بعض المحاصيل، مثل زيادة إنتاج القمح ومصر تنتج حاليا 9 ملايين قمح سنويا.

وأشار إلى عمل الوزارة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد؛ بما يقلل من الاستيراد على حساب زيادة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى توريد 2 مليون و350 ألف طن قمح حتى الآن وهو ما يمثل ضعف كمية التوريد نفس الفترة العام الماضي.