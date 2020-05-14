عناصر داعش يفجرون برج نقل طاقة كهربائية في كركوك

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ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم الأربعاء أن عناصر بتنظيم داعش فجروا أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب بنقص تجهيز الطاقة إلى المنازل في مناطق غربي محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.
وأوضحت مصادر في قيادة شركة كركوك "أن عناصر بتنظيم داعش فجروا أحد أبراج الخط الناقل للطاقة الكهربائية في منطقة /إدريس هياس/ قرب حقل خباز النفطي بعبوة ناسفة، وقد خرج عن الخدمة مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية".
وذكرت المصادر أن فرقا فنية من دوائر وزارة الكهرباء تواصل العمل للبحث عن خطوط بديلة لمعالجة إيقاف تجهيز المنازل و مشاريع تصفية الماء والمشاريع النفطية.