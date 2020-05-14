عناصر داعش يفجرون برج نقل طاقة كهربائية في كركوك

فيديو.. بعد غضب شريف مدكور من تصريحات لتامر أمين عنه.. الأخير: نيتي كانت المدح

تامر أمين عن تصريح الراقصة دينا بأنه مصاب بشيزوفرينيا: كل سنة وهي طيبة ورمضان كريم

فيديو.. لا يُفتى ومالك في المدينة.. تامر أمين عن هجومه على يوسف زيدان بسبب «الصيام وكورونا»

فارس كرم يفوز بـ«اغلب السقا».. ويتبرع بـ100 ألف جنيه لـ«57357»