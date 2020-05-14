 عناصر داعش يفجرون برج نقل طاقة كهربائية في كركوك - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2020 12:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

عناصر داعش يفجرون برج نقل طاقة كهربائية في كركوك


نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 12:14 ص

د ب أ

ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم الأربعاء أن عناصر بتنظيم داعش فجروا أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب بنقص تجهيز الطاقة إلى المنازل في مناطق غربي محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وأوضحت مصادر في قيادة شركة كركوك "أن عناصر بتنظيم داعش فجروا أحد أبراج الخط الناقل للطاقة الكهربائية في منطقة /إدريس هياس/ قرب حقل خباز النفطي بعبوة ناسفة، وقد خرج عن الخدمة مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية".

وذكرت المصادر أن فرقا فنية من دوائر وزارة الكهرباء تواصل العمل للبحث عن خطوط بديلة لمعالجة إيقاف تجهيز المنازل و مشاريع تصفية الماء والمشاريع النفطية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك