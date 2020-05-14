قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة ستتسلم 20 جرارًا في نهاية شهر مايو الجاري، تم شحنها في أمريكا يوم 8 من هذا الشهر، ذاكرًا أنه قبل انتهاء شهر يونية سيكون هناك 70 جرارًا جديدًا لتحسين الخدمة على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم العمل حاليًا على صيانة ورش السكك الحديدية في «كوم أبو راضي» بإجمالي 90 عربة، بالإضافة إلى 200 عربة بالتعاقد مع إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن عمليات الصيانة تشمل رفع كفاءة هياكل العربات بالكامل، سواء الدواخل والخوارج والكراسي والزجاج والشبابيك، مشيرًا إلى أن هناك تباطؤ في تصنيع العربات في روسيا والمجر وبالتالي كان من الضروري التحرك بسرعة والاعتماد على الإماكنيات الذاتية.

وتابع: «سيتم إنشاء مصنع مصري خالص بأموال واستثمارات مصرية في منطقة شرق بورسعيد لتصنيع كل وسائل النقل السككي وخصوصًا الكهربي، مثل المترو والقطار الكهربي وعربات السكك الحديد والمونورويل والترام»، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ عربات المونوريل.

وتفقد كامل الوزير، وزير النقل، محطة الشهداء لمترو الأنفاق التبادلية بين الخطين الأول والثاني وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين، في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق وتقديم التسهيلات كافة للمواطنين.