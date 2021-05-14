تايلاند بصدد تخفيف بعض قيود كورونا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية

من المتوقع أن تعلن قوة العمل الخاصة بفيروس كوفيد - 19 في تايلاند، تخفيف بعض القيود الرامية للسيطرة على الجائحة، والتي فرضتها في وقت سابق الشهر الجاري، بعد ظهور مؤشرات على تحسن الأوضاع في بعض المناطق.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاويسيلب فيسانويوثين المتحدث باسم بقوة العمل قوله، إن التصنيفات الجديدة للأقاليم بناء على مخاطر العدوى ستعلن غدا السبت.



وأضاف أنه بالنسبة للأقاليم التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة، سوف يعاد فتح المطاعم على أن تعمل بـ25% فقط من طاقتها، وفيما يتعلق بباقي الأقاليم، سيسمح بإمكانية خدمة الزبائن داخل المطاعم، وسيظل قرار حظر تناول الكحوليات داخل المطاعم ساريا.



ولن يتم تغيير مواعيد غلق الأسواق التجارية في التاسعة مساء، وسوف يستمر إغلاق جميع الحانات والنوادي الليلية، وسيظل ارتداء الكمامات الزاميا في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار سريان قرار حظر التجمعات الكبيرة.