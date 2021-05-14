روسيا تسعى لحظر الصيد التجاري للحيتان والدلافين

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو يوم الخميس أن بلاده تسعى لفرض حظر على الصيد التجاري للحيتان والدلافين.

ولم يقل رئيس الحكومة الروسية مبدئيا متى سيطبق القانون الجديد. وقال "نتوقع أن يساعد هذا في إنقاذ الحيوانات من الإبادة المتهورة".

وكانت روسيا قد شددت بالفعل العام الماضي قواعد الصيد التجاري. ويبدو أن اصطياد الحيتان والدلافين للأغراض العلمية مستثنى من الاجراءات الجديدة.

وقبل عامين، احتل أكثر من 100 حوت تم أسرهم شرقي روسيا عناوين الصحف الدولية. ووفقًا لنشطاء حقوق الحيوان، تم الاحتفاظ بهم في خزانات صغيرة جدًا في خليج على بحر اليابان.

وتحدث النشطاء في ذلك الوقت عن "سجن الحيتان" كما أعربوا عن خشيتهم من بيع الحيوانات إلى أحواض السمك الصينية. وفي النهاية، تم إطلاق سراحهم مرة أخرى في البحر في إطار عملية معقدة.