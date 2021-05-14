المكتب الرئاسي التايوان يعلن خضوع أحد موظفيه لحجر صحي منزلي

أفاد بيان للمكتب الرئاسي التايواني، بأن موظفا في حجر صحي منزلي وخضع لاختبار كوفيد-19 بعدما تناول الغداء مع فردين من العائلة على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نتيجة الاختبار لم تظهر بعد.



وقام المكتب الرئاسي بتطهير مكتب الموظف صباح اليوم الجمعة، وسوف يكون هناك عملية تطهير أخرى أوسع نطاقا.



وهناك 68 موظفا اختلطوا بذلك الشخص في الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري في المكتب الرئاسي وهم حاليا في إجازة ولم يكن أي فرد من مجلس الأمن الوطني على اتصال مع الموظف.



كما أن الرئيس ونائبه لم يختلطا بهذا الشخص.



وسجلت تايوان اليوم الجمعة 29 إصابة محلية بكوفيد-19.