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(د ب أ)

زاد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الساعة 1526 مساء اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8ر32 مليون إصابة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى الولايات المتحدة أكبر من متوسط الزيادة اليومية، الذي كان 1ر0% الأسبوع الماضي.

وكانت كاليفورنيا الولاية الأكبر من حيث الإصابات المؤكدة، بإجمالي 76ر3 مليون حالة، في تغير طفيف مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء.

وسجلت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 5ر0% في الإصابات ليصل الإجمالي إلى 972 ألفا و 746 حالة عن نفس الفترة يوم أمس.

كما شهدت ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 133 وفاة.