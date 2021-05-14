روسيا تعرب عن خيبة أملها في رئاسة ألمانيا للجنة وزراء مجلس أوروبا

(د ب أ)

أعربت روسيا عن "خيبة أملها" إزاء دور برلين في لجنة وزراء مجلس أوروبا قبل فترة وجيزة من انتهاء الرئاسة الألمانية للجنة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها في موسكو، إن ألمانيا لم تكن رئيسا للمنظمة الأوروبية على مدار ستة أشهر، بل كانت في صدارة القوى المناهضة لروسيا.

وقالت زاخاروفا إن الهجمات التي استهدفت روسيا كانت منظمة، وضربت مثالا بالتصريحات الأخيرة للجنة الوزراء برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم تدهور تماما منذ "ضمتها (موسكو) بشكل غير قانوني".

يذكر أن العلاقة بين برلين وموسكو تمر بحالة من الفتور أكبر مما كان عليه الحال منذ فترة طويلة.

وترى روسيا في اتهامها بالمسؤولية عن عملية التسميم التي استهدفت المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ظلما، وكذلك تحميل موسكو مسؤولية مقتل رجل جورجي في برلين، والهجوم الإلكتروني لقراصنة على البرلمان الألماني (بوندستاج) في عام 2015.