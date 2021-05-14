 متحدث ألوية الناصر صلاح الدين: إسرائيل تمارس عملية استعراضية فقط ولن ترهب شعبنا البطل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث ألوية الناصر صلاح الدين: إسرائيل تمارس عملية استعراضية فقط ولن ترهب شعبنا البطل


نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 3:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 3:21 ص

قال المتحدث العسكري لـ«ألوية الناصر صلاح الدين»: «كلنا ثقة أن العدو لن يتجرأ على خطوة الحرب البرية»، مشيراً إلى أن «ما يمارسه على تخوم غزة عملية استعراضية لن ترهب شعبنا البطل».

وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بيانا توضيحيا نفى خلاله كل الأنباء الواردة حول بدء العملية البرية، كاشفاً أن القوات البرية تشارك في القصف فقط.

وتأتي هذه التطورات بعدما قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، عدد كبير منهم لدعم القبة الحديدية، إذ صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على استقدام 9000 جندي، بحسب وكالات.


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