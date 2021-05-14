أثار مقطع فيديو ترويجي سياحي للحكومة التركية يظهر موظفي شركة الطيران وأطقم الضيافة وهم يرتدون أقنعة واقية صفراء مكتوب عليها شعار "استمتع! لقد تلقيت اللقاح" موجة من الغضب اليوم الجمعة.



وقال زعماء المعارضة إن الفيديو الترويجي يهين الأتراك والسكان الذين ينتظرون منذ فترة طويلة للحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19. وغضب كثيرون من المعاملة الخاصة الواضحة التي تلقاها العاملين بالقطاع.



وقدم الفيديو، الذي أعده مكتب السفر الرسمي "جو تركيا" أمس الخميس تركيا على أنها "ملاذ آمن" للسياح الأجانب بدون كمامات.



ويقول مقدم الفيديو الناطق بالإنجليزية: "منتجعات معقمة وموظفون تلقوا التطعيم. نسميها أمانا مزدوجا للسياحة. ويسميها ضيوفنا راحة البال".



وبينما تم حذف الفيديو في وقت لاحق، كان رد فعل الأتراك غاضبا، حيث فعّلوا وسما (هاشتاج) على موقع تويتر يطالب باستقالة وزير السياحة، وأصبح وسم بمعنى "آسف، أنا تركي" ضمن الأكثر تداولا.