 أبوتريكة: هدف صلاح في اليونايتد مثل صواريخ المقاومة.. وكلوب تعلم من أخطائه - بوابة الشروق
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أبوتريكة: هدف صلاح في اليونايتد مثل صواريخ المقاومة.. وكلوب تعلم من أخطائه

محمد جلال
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:19 ص

شبه محمد ابوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هدف محمد صلاح، لاعب ليفربول أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الانجليزي، بصواريخ المقاومة.

ووسجل محمد صلاح (قائد ليفربول) الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 90 بمرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات مؤجلات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد مثل صواريخ المقاومة».

وأضاف: «فرحة صلاح بالهدف تدل أنه يشعر بالضغط لكن الأهم كان وجود شارة القيادة على ذراعه اليمين، مازال صلاح يملك الإمكانيات التي تؤهله لافضل المراكز».

وعن مستقبله مع الريدز .. قال أبوتريكة: «اعتقد أنه واعي لما يكتب ويقال حوله ولكن ما أتمناه أن يركز جيدا ويستخير الله ويختار الافضل والتنسيق له خلال الفترة القادمة».

وعن شارة الكابتن .. قال أبو تريكة: «شيء مميز ليورجن كلوب والفريق، وهذه رسالة للنادي معناها أننا متمسكين به، كلوب تعلم من أخطاء الماضي، ويقول لصلاح: نحبك ونحترمك ونرغب في استمرارك مع الفريق».


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