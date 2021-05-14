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تأجيل الحكم في قضية برلسكوني حتى أكتوبر المقبل


نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 2:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 2:01 ص

روما (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية اليوم الخميس، بأن محكمة في مدينة سيينا أرجأت صدور الحكم في محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بتهمة رشوة الشهود المزعومة إلى الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل.

ويعود سبب التأجيل إلى وجود زعيم حزب فورزا إيطاليا المحافظ (84 عاما) في المستشفى، مما حال دون مثوله أمام المحكمة.

وفي نفس المحاكمة، وفقا للتقرير، صدر حكم ضد موسيقي يُزعم أنه أدلى بشهادة زور لصالح برلسكوني بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وتم تأجيل الحكم ضد رئيس الوزراء الأسبق عدة مرات في السابق.


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