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أعلنت مصادر محلية في فلسطين إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حاجز شمال شرق المدينة
جاء ذلك بالتزامن مع تظاهرات في جينن تضامنا مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.