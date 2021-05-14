 تظاهرات في جينن تضامنا مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تظاهرات في جينن تضامنا مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي


نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:36 ص

أعلنت مصادر محلية في فلسطين إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حاجز شمال شرق المدينة

جاء ذلك بالتزامن مع تظاهرات في جينن تضامنا مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.


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