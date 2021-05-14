الإسماعيلي يحقق رقما مميزا لم يحدث منذ ١١ عاما بالفوز على أسوان

نجح الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في تحقيق فوز غالي و ثمين اليوم الجمعة، على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ22 من الدوري العام.

ويعتبر هذا الفوز هو الخامس على التوالي للدراويش في دوري هذا الموسم، و ذلك بعد الفوز على حساب المصري البورسعيدي و الانتاج الحربي و الجونة و البنك الأهلي قبل إكمال المهمة بالفوز على زهرة الجنوب اليوم.

ولم ينجح الإسماعيلي في تحقيق خمسة انتصارات متتالية منذ 11 عامًا بالتمام و الكمال، و بالتحديد منذ تحقيق ستة انتصارات متتالية في نهاية الدوري العام موسم 2008-2009 و الذي وصل فيه الدراويش إلى لقاء فاصل لتحديد بطل الدوري مع النادي الاهلي.

ويسعى النادي الاسماعيلي لمواصلة الصحوة و الاستمرار على نعمة الانتصارات، و ذلك لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب في ظل تواجد الفريق حتى الآن في مركز لا يليق بإسمه و تاريخه الكبير.