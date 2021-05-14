تقول أوداليس ميندوزا، طبيبة العيون الأمريكية، إن مخاطر العدسات اللاصقة متعددة، ومنها خدش العين والتسبب في نمو الأوعية الدموية في القرنية؛ ما يؤدي إلى فقدان البصر في بعض الحالات.وأضافت أن العدسات قد تتسبب أيضًا في حدوث ألم بالعين أو إحمرار أو تجعلها حساسة للضوء، وأحيانًا يصل الأمر إلى الرؤية الضبابية وخروج إفرازات تشبه الصديد من العين؛ لذلك يجب التأكد من استخدامها بشكل صحيح للحفاظ على العين.وأوضحت أن المرأة التي تستخدم العدسات، عليها اتباع تعليمات الاستخدام المكتوبة من قبل الشركة المصنعة، مع عدم تخزين العدسات في العلبة لفترة طويلة، وعدم استخدامها في حالة تخزينها لمدة 30 يوما دون إعادة تعقيم- بحسب موقع "الأكاديمية الأمريكية لطب العيون".وأكدت أنه يجب تجنب الاستحمام أو السباحة أو فعل أي شيء يؤدي لدخول الماء إلى العين خلال ارتداء العدسات، مع عدم النوم إلا بعد إزالتها.وذكرت أنه يجب الاهتمام أيضًا بطريقة ارتداء العدسات، وذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا قبل لمس العدسات، مع تنظيف العدسات بالمحلول الخاص بها.وحذرت طبيبة العيون من عدم تنظيف أو تخزين العدسات في الماء المعقم العادي أو ماء الصنبور، مشيرة إلى تجنب استخدام محلول ملحي لتطهيرها أو ترطيبها قبل الاستخدام، مع تنظيف رأس رجاجة المحلول المعقم حتى لا يتسبب في نقل الميكروبات إلى العدسات خلال وضع المحلول عليها.ونصحت النساء، بترك علبة العدسات اللاصقة مفتوحة للتهوية خلال استخدام العدسات، مع استبدال العلبة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وفعل ذلك أيضًا بمجرد تعرضها للكسر أو التلف.وأكدت أنه في حالة الإصابة بالتهابات بالعين أو حساسية أو جفاف أو العيش في مكان ملئ بالغبار أو عدم القدرة على الاعتناء بالعدسات بصفة دورية، يجب تجنب استخدامها للحفاظ على البصر.