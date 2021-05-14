إعادة فتح دور السينما غير مجد في كثير من الأماكن بألمانيا

رغم تخفيف قيود كورونا، لا يزال إعادة فتح دور العرض السينمائي في ألمانيا غير مجد، من وجهة نظر الاتحاد الألماني لدور العرض السينمائي.



وقالت رئيسة الاتحاد، كريستينه بيرج، في تصريحات لإذاعة بافاريا صباح اليوم الجمعة: "شروط إعادة الفتح لا تزال سيئة بالنسبة لنا لدرجة أنه لم يعد مجديا اقتصاديا، كما أنه ليست لدينا حتى مجموعة جذابة من الأفلام".



وشكت بيرج من إلزام ارتداء الكمامات في دور العرض، وبالتالي عدم إتاحة إمكانية بيع مشروبات ووجبات خفيفة، قائلة: "لا نزال مضطرين للحفاظ على مسافة تباعد كبيرة، رغم أن لدينا نظام تهوية ممتاز"، مشيرة إلى أن شروط إعادة الفتح تجعل من غير الممكن إعادة تشغيل دور العرض على نحو طبيعي.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت بيرج إلى نقص الأفلام المعروضة، قائلة: "نحن نعتمد على الموزعين. وبالطبع لا يأتي الموزع بفيلم ضخم حقا إلا إذا كان بإمكانه توزيعه على مستوى في ألمانيا".



ومع ذلك، تتوقع بيرج البدء في عرض الأفلام الكبيرة الخريف المقبل.



ويضم الاتحاد - بحسب بيانته نحو 600 شركة عرض، ليصبح بذلك أكبر اتحاد في هذا القطاع بألمانيا.