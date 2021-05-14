مدرب غرناطة رغم رباعية ريال مدريد: فخور بلاعبي فريقي

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قال مدرب غرناطة، دييجو مارتينيز، عقب هزيمة فريقه (1-4) أمام ريال مدريد، أن الأخطاء تكون غالية الثمن أمام خصم مثل الملكي.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، أوضح المدرب أنهم لم يتمكنوا من "تشكيل خطورة أكبر" خلال الشوط الأول، وأنهم فتحوا الخطوط الأمامية بشكل زائد عن الحد.

وتابع "عندما تكون في مواجهة فريق مثل ريال مدريد، تكون الأخطاء غالية الثمن".

وأكد "لقد حاولنا وحين تقدم كل شيء ولكنك لا تنجح، فلا يسعك سوى تهنئة اللاعبين على الجهد والنظر إلى المباراة التالية".

وأبدى مارتينيز شعوره بالألم الشديد، إزاء الهزيمة، لكنه أكد أنه "فخور للغاية" بفريقه.