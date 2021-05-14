الإسماعيلي يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عن تشكيله الرسمي، الذي يستعد من خلاله لمواجهة نادي أسوان بعد دقائق قليلة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني و العشرون من الدوري العام.

ولم يشهد تشكيل الدراويش اي مفاجآت، حيث عاد حسين السيد لقيادة الجبهة اليسرى، في الوقت الذي عاد فيه محمد عادل لقيادة وسط ملعب الدراويش بدلاً من عماد حمدي الذي يغيب للإيقاف.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد حسن، محمد عادل، محمد صادق

خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، مصطفى فارس، محمد الشامي، آري بابل، بينسون شيلونجو.