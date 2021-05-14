أوكرانيا توقع صفقة لشراء 130 قاطرة كهربائية من فرنسا

(د ب أ)

أبرمت أوكرانيا صفقة مع فرنسا لتوريد 130 قاطرة كهربائية قيمتها نحو 900 مليون يورو (09ر1 مليار دولار).

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال في كييف يوم الخميس أن جزءًا من الإنتاج- ما يصل إلى 35 % - سيجري في بلاده الواقعة في شرقي أوروبا.

وفي عام 2018 ، كانت الجمهورية السوفيتية السابقة قد طلبت بالفعل 300 قاطرة ديزل مستخدمة جزئيًا في الولايات المتحدة بقيمة تعادل 833 مليون يورو.

يشار إلى أنه داخل الاتحاد السوفياتي، تم إنتاج حوالي 90 % من القاطرات في لوهانسك شرقي أوكرانيا. كما تم تصديرها إلى دول شيوعية أخرى مثل ألمانيا الشرقية.

ولكن منذ عام 2014، أصبح المصنع غير البعيد عن الحدود الروسية تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو. وتوقف الإنتاج بشكل تام.

وتشتري كييف بموجب اتفاقية أخرى 370 سيارة إطفاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقود لتحسين مياه الشرب في منطقة لوهانسك وفي العاصمة كييف.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الاتفاقات الإجمالية أكثر من 3ر1 مليار يورو.