ثلثا الألمان غير راضين عن إدارة أزمة فيروس كورونا

(د ب أ)

أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة ديماب لإذاعة "إيه آر دي" نُشر يوم الخميس.

وانخفض بشكل طفيف عدد المنتقدين لتفسير القواعد في استطلاع مايو مقارنة بشهر نيسان/أبريل. وبشكل عام، فإن 65 % من المواطنين المؤهلين للتصويت غير راضين عن كيفية توصيل الرسائل المتعلقة بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7 % مما كانت عليه في نيسان/أبريل.

وأعرب حوالي 32 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل القواعد، بزيادة 5 % عن الشهر الماضي.

وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في أيار/مايو 36% وهي نسبة إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في نيسان/أبريل حيث تم تسجيل 16 % .

فيما أعرب حوالي 62 % عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات وهي نسبة أقل بـ 21 % مما كانت عليه الشهر الماضي.