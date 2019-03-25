الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق بقطاع غزة بعد فترة هدوء قصيرة

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قال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق بقطاع غزة بعد فترة هدوء قصيرة
اوأشاروا إلى أن القصف ركز على الجانب الغربي من القطاع، كما تم سماع دوى انفجاران هائلان هزا المنطقة