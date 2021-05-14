الأمم المتحدة تطالب المكسيك بتحقيق عاجل في اختفاء ناشطات

مكسيكو سيتي (د ب أ)

بعد أكثر من 40 يوما من اختفاء ناشطتين حقوقيتين في المكسيك، دعت الأمم المتحدة سلطات البلاد إلى إجراء "تحقيق عاجل".

ويتعرض العشرات من الناشطين للقتل في المكسيك سنويا، وتم اعتبار أكثر من 87 ألف شخص في عداد المفقودين في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.

وقال جويليرمو فرنانديز، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك، في بيان: "في المكسيك، تتعرض الناشطات في مجال حقوق الإنسان للعنف من فاعلين مختلفين، بينهم مسؤولون، وهذا الوضع يتفاقم جراء التمييز الهيكلي القائم على الجنس (النوع)".

وكانت آخر مرة شوهدت فيها سيدة تحمل الجنسيتين المكسيكية والبريطانية يوم 26 مارس في مظاهرة ضد عنف الشرطة أمام المبنى الإداري لبلدة نوتشيكستلان بولاية أواكساكا، جنوبي البلاد.

وتم إلقاءالقبض على عمدة المدينة وضابطي شرطة للاشتباه في تورطهم في الاختفاء القسري للسيدة.

والسيدة الثانية هي مؤسسة منظمة تقوم برعاية ضحايا أعمال العنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان، بمنطقة ليست بعيدة عن العاصمة مكسيكو سيتي. وهي مفقودة أيضا منذ مارس.