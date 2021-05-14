الزمالك يتقدم بثلاثية على إنبي في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

تقدم الزمالك مبكراً عن طريق يوسف أوباما من جملة مشتركة مع سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة.

بعد الهدف هدأ إيقاع اللعب من الفريقين، لكن إنبي كان الأكثر استحواذا ووصولا للمرمى.

وفي الدقيقة 26 حصل إنبي على ركلة جزاء، بعدما عاد الحكم طارق مجدي لتقنية الفار، ولاحظ مخالفة من محمود علاء ضد دينو بيتر، ومنها سجل رامي صبري قائد إنبي هدف التعادل على طريقة بانينكا.

لكن الزمالك عدل الموقف سريعا في الدقيقة 35، عن طريق أشرف بن شرقي، الذي تابع رأسية تهيأت له من أوباما بعد كرة عرضية من زيزو.

وفي الدقيقة 45 نجح محمود علاء في تسجيل ثالث أهداف الزمالك من ضربة رأس.