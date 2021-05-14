القسام تعلن استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة مسيرة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت بطائرة مسيرة مصنعا للكيماويات في مستوطنة إسرائيلية في صحراء النقب.



وذكرت "كتائب القسام" اليوم، أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة، بحسب وكالة سما الإخبارية الفلسطينية.



وكان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى، والتي أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.



وتعد هذه هي الطائرة المسيرة الخامسة التي تطلقها حماس منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد.