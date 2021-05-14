الدنمارك تخفف القيود على السائحين

(د ب أ)

تبدأ الدنمارك اعتبارا من اليوم الجمعة التخفيف من إجراءات دخول السائحين.

ولم يعد السبب المقبول المطلوب للدخول-على سبيل المثال، زيارة الأقارب أو الشركاء- ينطبق على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن.

وينطبق التغيير على البلدان التي لا يعتبر فيها وضع فيروس كورونا خطيرا للغاية.

ومع ذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية ليلة الخميس، لا يزال يتعين اجراء فحوصات للمصطافين وغيرهم من الوافدين والخضوع للحجر الصحي بعد وصولهم إلى الدنمارك إذا لم يحصلوا على التطعيم ضد كوفيد-19 أو تعافوا من العدوى.

وسيجري إعفاء السياح وغيرهم من منطقة الحدود الألمانية الدنماركية والمناطق الحدودية مع السويد من نظام الحجر الصحي. بالنسبة لهم، فإن تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة سيكون كافيا الأن عند الدخول.

وجرى العمل بالفعل بالتسهيلات اليوم الجمعة وفقا لاتفاق تم التوصل إليه في منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الحكومة ومعظم الأحزاب البرلمانية.

وذكرت مصادر بالوزارة أنه سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي للوافدين من بلدان أعداد الاصابات بفيروس كورونا بها قابلة للتمرير اعتبارا من 26 حزيران/يونيو المقبل. وتم بالفعل السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول شنجن بدخول البلاد منذ بداية الشهر الجاري.