كورتوا: علينا مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد

طالب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، زملاءه بالحفاظ على تركيزهم في الدوري الإسباني، مع دخول المنافسة على اللقب نهاية مثيرة.

وبفوزه 4-1 على غرناطة أمس الخميس، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وإذا فشل أتلتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين، سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في المباراتين.

وقال كورتوا "نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو، والتأكيد على أننا في أعقابه، وأنه لا مجال للخطأ".

وتابع "أتلتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا. نواجه أتلتيك بيلباو يوم الأحد، وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها".

ورغم الفوز المريح على غرناطة، انتقد كورتوا، فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات.

وشدد "لم نكن جيدين في الشوط الثاني. حصل غرناطة على فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1، وأهدرنا العديد من الفرص أيضًا".

ونوه "نجحنا في التقدم 3-1، لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1، أنقذت 3 محاولات ولا يمكن أن يحدث ذلك. لا يمكننا الاسترخاء مطلقا".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بيلباو يوم الأحد، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في التوقيت ذاته.