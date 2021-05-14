سياح بريطانيا في مأزق بعد تأجيل البرتغال رفع قيود الدخول إلى أراضيها

(د ب أ)

من المتوقع أن يضطر سائحو بريطانيا الذين يتوقون لقضاء إجازة مشمسة إلى الانتظار لفترة أطول حتى يصلوا إلى شواطئ البرتغال بعد أن أوقفت لشبونة عملية رفع قيود الدخول على القادمين من المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الدولة بالرئاسة البرتغالية، ماريانا فييرا دا سيلفا، اليوم الخميس، قولها إنه لا يزال هناك ما يتعين القيام به قبل اتخاذ قرار.

وتوقع مسؤولو السياحة على نطاق واسع إعلانا لتحديث القواعد المفروضة والتي ينتهي العمل بها يوم الأحد المقبل، الموافق 16 مايو.

وزادت شركات الطيران رحلاتها الجوية من المملكة المتحدة إلى البرتغال اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، عندما ترفع بريطانيا الحظر المفروض على السفر السياحي للخارج.