أوكرانيا تسجل 7562 إصابة جديدة و287 وفاة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و143 ألفا و448 إصابة.



وكتب وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 336 طفلا و216 من العاملين في المجال الطبي خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف أنه في خلال الفترة نفسها، توفي 287 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما انتقل 2195 آخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 47 ألفا و620 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين مليون و832 ألفا و601.



وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.