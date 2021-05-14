 أوكرانيا تسجل 7562 إصابة جديدة و287 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 14 مايو 2021 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

أوكرانيا تسجل 7562 إصابة جديدة و287 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:09 م
سجلت أوكرانيا 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و143 ألفا و448 إصابة.

وكتب وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 336 طفلا و216 من العاملين في المجال الطبي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أنه في خلال الفترة نفسها، توفي 287 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما انتقل 2195 آخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 47 ألفا و620 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين مليون و832 ألفا و601.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك