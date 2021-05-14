إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ24 مليون حالة

سجلت الهند 343 ألفا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 24 مليونا و46 ألفا و809 أشخاص.



وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4 آلاف وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 262 ألفا و317 شخصا.



وأفادت بأن 344 ألفا و776 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 20 مليونا و79 ألفا و599 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و704 آلاف و893 شخصا.