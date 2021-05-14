شركة إير بي إن بي تتكبد خسائر كبرى رغم ارتفاع الحجوزات

(د ب أ)

تكبدت شركة "إير بي إن بي" لتأجير العقارات وخدمات الضيافة عبر الانترنت خسائر بقيمة 2ر1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، على الرغم من ارتفاع الحجوزات وفقا لما أعلنته الشركة يوم الخميس عقب إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وكانت الشركة قد سجلت في نفس الفترة من العام الماضي خسائر بقيمة 341 مليون دولار على الرغم من أعباء الجائحة.

وأشارت "إير بي إن بي" إلى ارتفاع التكاليف بسبب سداد القروض التي تم الحصول عليها أثناء الجائحة باعتبارها السبب الرئيسي للنتائج السيئة.

وفي الواقع، تعافت بالفعل أعمال الشركة بشكل كبير من الأزمة، حيث ارتفعت الحجوزات بنسبة 52 % على أساس سنوي لتصل إلى 3ر10 مليار دولار، بزيادة بأكثر من 50 % عن نفس الفترة من العام السابق .

كما كانت الإيرادات أعلى من المتوقع بزيادة قدرها 5 % لتصل إلى 887 مليون دولار على أساس سنوي.

وتأسست شركة "إير بي.إن.بي" عام 2008 لتكون منصة إلكترونية للأشخاص لتأجير غرف النوم الزائدة عن حاجتهم.